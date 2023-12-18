В России начались продажи новой версии пикапа Sollers ST6

Российский автопроизводитель «Соллерс» начал продажи пикапа Sollers ST6 с бензиновым двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бренда. Автомобиль доступен для заказа в российских дилерских центрах бренда по цене от 2,4 млн рублей.

Автомобиль представляет собой ребрендинговую китайскую модель JAC T6. Пятиместный пикап оснащается бензиновым силовым агрегатом мощностью 176 л.с. Машина получила шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода. Конструкция кузова машины — рамная. Размеры грузового отсека составляют 1520х1520х470 мм, грузоподъемность версии равна 820 кг. Максимальная скорость — 150 км/час.

Пикап доступен в двух комплектациях — Base и Comfort. В базовое оснащение пикапа входят две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и задние датчики парковки. В версию Comfort входят мультимедийная система с шестью динамиками и большим сенсорным экраном, а также камера заднего вида.

Пикапы Sollers ST6 выпускаются на бывшем заводе Mazda во Владивостоке.

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