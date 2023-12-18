В России запустили сборку еще одного китайского автомобиля

Российский завод Haval в Тульской области запустил тестовую сборку кроссоверов Haval М6, однако о старте серийного производства этой модели говорить преждевременно. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Хавейл Мотор Рус».

Отмечается, что на сегодняшний день завод Haval в Тульской области выпускает компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9.

Продажи кроссоверов Haval M6 стартовали на российском рынке летом 2023 года. Автомобиль поставляется в Россию с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. (202 Нм) в паре с механической и роботизированной коробкой передач на выбор.

Haval M6 оборудован такими опциями, как автоматический климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида с парковочными сенсорами, большой мультимедийный экран, светодиодная оптика, а также системы помощи при экстренном торможении, на подъеме и спуске.

До этого стало известно, что мировым лидером по продажам автомобилей в ноябре оставался Китай с рекордным показателем в 2 млн 935 тыс. машин. Всего за последний месяц осени в мире было продано 8 млн 31 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Ранее сообщалось, что В России продажи китайских авто упали после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ.