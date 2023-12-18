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В Белом доме рассказали подробности об аварии с кортежем Байдена

Белый дом: ДТП произошло при выходе Байдена из штаба

В США автомобиль врезался в одну из машин в составе кортежа американского президента Джо Байдена, когда он выходил из штаб-квартиры своей избирательной кампании в городе Уилмингтон в штате Дэлавер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.

Отмечается, что выход Байдена был прерван в тот момент, когда машина ударила внедорожник кортежа. По данным журналистов, раздался громкий хлопок, и президент стоял возле машины с удивленным выражением лица. Охрана окружила врезавшийся автомобиль, которым оказался седан с местными номерами, а также направила оружие на водителя, который сидел в салоне с поднятыми руками.

Автомобиль врезался в припаркованный внедорожник, который охранял кортеж президента Джо Байдена, в 20:09 17 декабря по местному времени (4:09 мск 18 декабря). Президента посадили в ожидавшую его машину, где уже находилась его жена, и отвезли в их дом. Инцидент не повлиял на график Байдена.

До этого автобус с Украины перевернулся в Словакии. ДТП произошло в воскресенье, 17 декабря в 06:00 мск около села Даргов Требишевского района. В результате аварии пострадали семь человек. В салоне находились 53 пассажира и два водителя.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре двое мужчин выволокли из кабины маршрутки водителя и избили его.

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