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«АвтоВАЗ» разрабатывает Niva и Vesta с новой силовой установкой

Lada Vesta и Niva могут получить электрические версии

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Продавец авто AET Handels GmbH, Германия

«АвтоВАЗ» разрабатывает прототипы внедорожника Niva и седана Vesta с электрической силовой установкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Мы предполагаем, что мы будем развивать электродвижение. У нас в планах и, более того, уже есть прототипы этих автомобилей — они проходят сейчас испытания на нашем полигоне в Тольятти — и электрической «Нивы» и в дальнейшем электрической «Весты», — приводит агентство слова Соколова.

Глава компании пояснил, что производство машин с электрическими силовыми установками рассматривается как необходимое, но не основное, поскольку более привычными для российских покупателей являются автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, рынок машин с ДВС является более масштабным по объему, отметил глава «АвтоВАЗа».

На производственной площадке в Ижевске «АвтоВАЗ» запустил производство пилотной партии электрических Lada e-Largus. Первая партия из 30 таких машин предназначена для испытаний и сертификации. Массовый выпуск Lada Largus в Ижевске планируется начать в мае 2024 года — в том числе с бензиновыми двигателями.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» может создать в России новый автомобильный бренд.

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