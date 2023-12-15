Chery привезет в Россию автомобиль размером с «Оку»

Китайский автопроизводитель Chery выведет на российский рынок в 2024 году компактный городской автомобиль eQ1 и кроссовер eQ7, сообщают «Китайские автомобили».

Они будут продаваться в России под суббрендом Chery Tiggo, а не анонсированным ранее Chery NEV. По габаритам двухдверный электромобиль eQ1 близок к отечественной «Оке». Его длина 3242 мм, колесная база — 2150 мм. В зависимости от комплектации, на китайском рынке его мощность составляет от 41 до 75 л.с. Запас хода — от 251 до 408 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 100 км/ч.

При этом известно, что внешний дизайн и интерьер компакта для российского рынка будут отличаться от машин, продающихся в Китае. В России эта машина появится в апреле-мае 2024 года.

close 100% Chery

Кроссовер Chery Tiggo eQ7 при длине 4675 мм и колесной базе 2830 мм обладает запасом хода в 412 или 512 км, в зависимости от комплектации. Для него предусмотрены электромоторы мощностью 184 или 211 л.с. Привод — задний.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей до 2030 года.