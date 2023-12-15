Производство Lada Largus возобновлено в Ижевске

«АвтоВАЗ» в 2024 году планирует выпустить на заводе в Ижевске 30 тыс. автомобилей Lada Largus в бензиновом и электрическом исполнении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Объем, который планируется выпускать по автомобилям с ДВС, сейчас еще находится на утверждении совета директоров, заседание которого пройдет до конца года. Но наше предложение — это около 30 тыс. автомобилей как с ДВС, так и электрических», — приводит агентство слова Соколова на церемонии запуска производства Lada e-Largus на заводе Lada в Ижевске.

По словам Соколова, объем выпускаемых электрических машин будет зависеть от мер государственной поддержки в 2024 году.

С конвейера завода Lada в Ижевске 15 декабря сошли первые шесть экземпляров электрической модификации Lada Largus, уточняет «Коммерсантъ».

Всего первая партия будет насчитывать 30 единиц e-Largus, которые предназначены для испытаний и сертификации. Массовое производство Lada Largus планируется начать в мае 2024 года — как в электрической, так и в бензиновой модификации. Производительность модернизированной сборочной линии завода в Ижевске — 25 машин в час. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, объем выпуска Lada e-Largus составит до 10% от общего объема выпуска этой модели.

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