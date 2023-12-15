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Россиянам объяснили, когда двигатель машины эффективнее прогревается

Автоэксперт Рузанов рассказал, что машина лучше прогревается в движении

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Наиболее эффективно двигатель автомобиля прогревается в движении, но в первые минуты после старта на машине следует двигаться плавно и не выезжать на оживленные магистрали. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.

«Во время движения автомобиль прогревается гораздо эффективнее, чем во время стоянки. Но важно, чтобы начало движения было максимально плавным и ровным, без выворота колес на большие углы. Старайтесь проехаться по дворам минут десять медленно, аккуратно», — приводит издание слова Рузанова.

По его словам, после этого на автомобиле можно выезжать на оживленную магистраль. А начинать движение в условиях зимы следует после того, как двигатель снизит обороты холостого хода, а на панели приборов погаснет синий индикатор, свидетельствующий о том, что двигатель холодный, а при его отсутствии — на указателе температуры охлаждающей жидкости загорится хотя бы одно деление.

Ранее стало известно, почему не следует перекрашивать кузовные детали автомобиля из-за сколов краски.

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