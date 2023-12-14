МКАД частично перекрыли из-за крупной аварии

В Москве на МКАД произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Автодор Москвы».

«На 74-м км МКАД с внутренней стороны произошло ДТП из 4 единиц техники, следующей в попутном направлении, в результате чего было перекрыто 2 полосы движения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место аварии прибыли спасательные службы города и бригада аварийно-спасательного формирования ГБУ «Автомобильные дороги».

В российской столице вечером 14 декабря ожидаются серьезные заторы из-за обильного снегопада. Возможны локальные затруднения в центральной части города, на ТТК и МКАД. В вечернее время пробки в городе могут достигнуть 9 баллов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что циклон «Ваня» (Vanja) придет в Москву к концу рабочей недели, из-за него высота сугробов в столице может вырасти до полуметра.

Ранее россиянам рассказали, как правильно ездить на машине в снегопад.