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Названы самые популярные малолитражные автомобили в России

«Автотека»: ВАЗ стал самым популярным брендом автомобилей в России

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LADA

На российском рынке самой популярной маркой в сегменте малолитражных автомобилей стал бренд ВАЗ (LADA), а моделью — корейский седан Hyundai Solaris. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса «Автотека».

Отмечается, что в ходе исследования были рассмотрены автомобили с объемом мотора от 1,0 до 1,6 л. Средний пробег автомобилей ВАЗ, которыми чаще всего интересовались жители России, составляет 153 тыс. км. Второе место у машин Kia со средним пробегом 129 тыс. км. Третье место занимает Hyundai со средним пробегом 143 тыс. км.

«Среди самых запрашиваемых моделей автомобилей побеждает Hyundai Solaris со средним пробегом в 129 тыс. км. На втором месте — Kia Rio со средним пробегом 131 тыс. км, на третьем — представитель концерна ВАЗ — Lada Granta (средний пробег — 104 тыс. км)», — рассказали в «Автотеке».

До этого стало известно, что Renault Megane, Opel Corsa и Volkswagen Passat считаются самыми беспроблемными европейскими автомобилями в России в возрасте до 10 лет. Помимо перечисленных моделей, в топ-5 вошли седан Volkswagen Jetta и хетчбэк Peugeot 308. На шестом месте расположилась Skoda Fabia. На седьмом и восьмом разместились две модели Opel – Insignia и Astra GTC соответственно. Девятое место надежности у кроссовера Peugeot 3008, а заключительное десятое у Volkswagen Golf.

Ранее стало известно, что в России перестали расти цены на автомобили с пробегом.

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