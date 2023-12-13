«АвтоВАЗ» лишил Lada Vesta еще одной опции безопасности

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» перестал устанавливать на автомобили семейства Lada Vesta преднатяжители ремней безопасности. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Автомобиль Lada Vesta уже лишился таких опций по интерьеру, как, подсветка и микролифт вещевого ящика, освещение багажника, регулировка ремней безопасности по высоте, сейчас к этому добавилось отсутствие преднатяжителя тех же ремней безопасности», — говорится в сообщении паблика.

Кроме того, АвтоВАЗ с 11 декабря 2023 года из-за нехватки комплектующих начал выпуск автомобилей Vesta без подушек безопасности. По данным предприятия, это временное решение необходимо, чтобы исключить простой конвейера и не создавать скопление некомплекта на территории завода. Установка данной опции на автомобили Lada продолжится в 2024 году.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» не может выйти на полную мощность производства автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти из-за дефицита комплектующих.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» запустил в производство мотор 1.8 Evo.