Московская ГИБДД сообщила о полном возобновлении работы после сбоя базы

Технические неполадки в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции устранены, оказание госуслуг во всех подразделениях ГИБДД Москвы возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В настоящее время оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Москвы возобновлено в полном объеме. Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены», — говорится в сообщении.

12 декабря в Москве была прервана регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Позже стало известно, что проблема распространилась на подразделения ГИБДД по всей России. В ведомстве рассказали, что на устранение неполадок может уйти до нескольких дней.

Позже ГИБДД Москвы объявила о возобновлении предоставления своих услуг через флагманские Многофункциональные центры (МФЦ) в Москве.

Ранее стало известно, как накажут водителей из-за шатдауна в ГИБДД.