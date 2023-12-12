Porsche рассекретила интерьер нового Macan EV

В преддверии дебюта электрической версии кроссовера Porsche Macan немецкий автопроизводитель рассекретил интерьер нового автомобиля. На передней панели Macan EV предусмотрено три экрана, сообщает Carbuzz.

Технические решения, примененные в салоне Macan EV, заимствованы у представленных ранее Cayenne и Panamera. В качестве комбинации приборов применяется 12,6-дюймовый дисплей, также показания дублируются посредством проекции на лобовое стекло. В адаптивном круиз-контроле используются элементы дополненной реальности: расстояние между транспортными средствами отображается виртуальными точками на дороге.

Для пассажира предусмотрен отдельный дисплей медиасистемы, которым можно пользоваться во время движения, — отображаемый на нем медиаконтент не виден водителю. В блоке климат-контроля традиционные кнопки сочетаются с сенсорными панелями.

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