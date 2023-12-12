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Названа стоимость внедорожника M-Hero для России

«РГ»: внедорожник M-Hero будет стоить в России 18 млн рублей

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Моторинвест

Внедорожник M-Hero будет стоить в России 18-19,5 млн рублей. Об этом «Российской газете» рассказал директор «Авилон Премиум» Игорь Назаров.

«Новый люксовый внедорожник M-Hero появится у нас в наличии в январе 2024 года. Первые официальные версии будут стоить 18-19,5 млн рублей», — отметил он.

Полноприводный внедорожник M-Hero будет предлагаться с тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л. с. и пиковым крутящим моментом в 1050 Нм в тандеме с двигателем внутреннего сгорания, который выполняет роль генератора и служит для зарядки литиевой батареи.

Автомобиль оснащен двухступенчатой трансмиссией с тремя блокировками дифференциалов, а также пневмоподвеской, позволяющей регулировать дорожный просвет в диапазоне 150 мм. Кроме того, машина снабжена подруливающей задней осью. Запас хода машины составляет до 750 км.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz выпустил самый мощный SL за всю историю.

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