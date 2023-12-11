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В МВД выступили против штрафов за превышение средней скорости

Ирина Волк: МВД против штрафов за превышение средней скорости движения

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Максим Блинов/РИА «Новости»

МВД России выступает против введения санкций за превышение средней скорости движения и нарушение временных ограничений скорости. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Всем автолюбителям страны хочу сказать: МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», — сказала Волк.

Проект постановления от Минтранса РФ об усилении роли «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации» опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что водители будут получать штрафы за нарушение ограничения скорости, которые демонстрируются на информационных табло на МКАД и других крупных магистралях. Как правило, такие ограничения появляются во время неблагоприятных погодных условий.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к ПДД, доработанный Минтрансом, сообщала, что водителям в РФ могут вновь начать выписывать штрафы за превышение средней скорости на участках дорог, расположенных между камерами наблюдения.

Ранее ГИБДД раскрыла даты рейда в Подмосковье.

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