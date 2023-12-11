Водителя автобуса из Севастополя подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней

Водителя автобуса из Севастополя подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщает Mash. Сейчас его ищет полиция.

Со слов пострадавшей, все случилось, когда она возвращалась из театрального кружка на автобусе №1. На конечной остановке «Улица Генерала Жидилова» подошла к водителю, чтобы оплатить проезд. В этот момент двери салона захлопнулись, а мужчина схватил девочку и начал приставать. Ребенку удалось вырваться, открыть двери и добежать до дома. Родителям она рассказала, что это происходит уже не в первый раз.

Родители девочки написали заявление в полицию. Мужчину объявили в розыск.

До этого стало известно, что в Воронежской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились 43 ребенка. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его сменщик, их доставили в больницу, степень травм не уточняется. Дети и четверо сопровождающих их взрослых не пострадали. Всех пассажиров отправили к месту назначения в Воронеж на другом автобусе.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер Росбанка попал в массовое ДТП в Москве.