Трасса М12 Москва — Казань готовится к открытию

Строительство последних 70 км трассы М12 «Восток», которая соединит Москву и Казань через пять российских регионов, завершается, готовность татарстанского участка превысила 95%. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным издания, точной даты запуска скоростной платной трассы пока нет, однако это может произойти в 20-х числах декабря. На данный момент на восьмом этапе дороги строители устанавливают барьерные ограждения, дорожные знаки, защитные экраны, а также выполняют пусконаладку искусственного освещения. Одновременно готовится к открытию также пусковой комплекс шестого этапа, который будет пролегать от Нижегородской области до Чувашской Республики.

«М12 изначально рассчитана на экстремальный уровень нагрузки. Для этого рассчитывалась как пропускная способность дороги, так и прогнозная интенсивность движения — количество проезжающих грузовиков — до 2048-го, на 24 года вперед! Получилась толщина дорожной одежды в 102 сантиметра — это большой слоеный пирог из асфальта, щебня, песка и так далее», — рассказал руководитель восьмого этапа проекта М12 «Восток» госкомпании «Автодор» Рашит Хазипов.

Вдоль трассы вблизи населенных пунктов установили шумозащитные экраны, леса и лесопосадки огородили сеткой для безопасности животных. Кроме того, для них предусмотрели шесть экодуков, чтобы они могли перебраться на другую сторону автомагистрали.

В феврале президент России Владимир Путин говорил, что строящаяся трасса М12 Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, а со временем — и до Владивостока. Путин отметил, что расширение трассы будет сопровождаться выходом маршрутов в Казахстан, Монголию и Китай.

Ранее под Рязанью мужчина открыл стрельбу по машинам на трассе М5.