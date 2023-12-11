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Стало известно, как подорожают автомобили в 2024 году

«Авилон»: в 2024 году новые автомобили будут дорожать на 3% за квартал

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В 2024 году цены на новые автомобили в России не снизятся, машины продолжат дорожать. Об этом рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев, сообщает «Российская газета».

«В 2023 году машины премиального сегмента подорожали в среднем на 29%, массовый сегмент — на 22%. Продолжения «галопирующего» роста цен мы не предвидим, но и условий для их снижения тоже нет. Будет незначительный рост в 2-3% в квартал, если с курсом нацвалюты не произойдет существенных колебаний», — сказал Тюктеев.

По его словам, на рынке новых автомобилей ожидается резкое снижение присутствия «серых» дилеров и частных продавцов. Интерес со стороны клиентов к малому бизнесу падает из-за сопряжения такой покупки с большим числом рисков.

Стоимость автомобилей российских и китайских марок увеличилась примерно на 15% с начала 2023 года, отметил руководитель отдела цифровых каналов продаж группы компаний «Альфа-Лизинг» Роман Вальков. На стоимость машин, как и в 2023 году, будут влиять курсы валют, общая доступность автомобилей, а также экономическая и геополитическая ситуации, указал он.

Ранее стало известно, когда иранские машины SAIPA поступят в Россию.

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