Автомобилистам рассказали, как разморозить бачок омывателя и замок на двери

Чтобы разморозить бачок стеклоомывателя, в него следует залить кипяток, дождаться, когда емкость оттает, а затем выкачать всю воду и залить незамерзающую жидкость. Об этом в беседе с РИАМО рассказал автоэксперт Петр Баканов.

«Что касается замков. <...> Тут, конечно, профилактически силиконовой смазкой (следует. — «Газета.Ru») обрабатывать дверные уплотнители и замки. Если не успели этого сделать, то, наверное, проще либо греть зажигалкой ключ, жало ключа всовывать и потихонечку раскручивать на замок», — уточнил эксперт.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Москве ожидается облачная погода со снегом, гололедицей и температурой до -7°C. Днем температура составит от -7 до -5°C.

В ночь на вторник ожидается дальнейшее понижение температуры до минус 9°C, а также облачность, снег, местами метель и гололедица. В некоторых районах возможны снежные заносы.

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