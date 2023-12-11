В РСПП не поддержали законопроект о локализации автомобилей такси

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддержал законопроект о праве правительства устанавливать уровень локализации автомобилей такси. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо РСПП, направленное главе Минтранса Виталию Савельеву и министрам транспорта регионов страны.

В письме говорится о том, что введение уровня локализации для такси усложнит процесс закупки новых автомобилей на фоне дефицита доступных машин и вызовет рост их стоимости. Кроме того, это может спровоцировать риск ухода перевозчиков в серую зону или из отрасли, что ограничит предложение и спрос на услуги такси.

С предложением устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси, в январе этого года выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, закрепление в законодательстве нормативов приведет к дополнительному стимулированию спроса на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

До этого стало известно, что в Госсовете России поддержали законопроект, который даст правительству РФ право требовать от бизнесменов использовать для работы в такси автомобили российского производства.

Ранее глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что для борьбы с дефицитом водителей такси в России следует трудоустраивать мигрантов на эту работу.