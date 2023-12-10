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Пикап Tesla Cybertruck сравнили с Lamborghini Urus в гонке по прямой

Пикап Tesla Cybertruck опередил Lamborghini Urus в гонке по прямой

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carwow/YouTube

Электрический пикап Tesla Cybertruck оказался быстрее кроссовера Lamborghini Urus в гонке по прямой. Заезды с проверкой динамических характеристик обеих моделей организовал британский портал Carwow.

Во всех заездах на четверть мили Tesla Cybertruck приходила к финишу первой. Лучшее время электропикапа составило 11,2 секунды, Lamborghini Urus отстал от него на 1,1 секунды. В гонках с предварительным разгоном до 48 и 64 км/ч победа также досталась Tesla.

Cybertruck, который выставили на старт, оснащен тремя электродвигателями суммарной мощностью 845 л.с. (930 Нм), вес пикапа составляет почти 3,1 тонны. Lamborghini Urus намного легче (2,2 тонны), под капотом установлен бензиновый четырехлитровый V8, развивающий 650 л.с. (850 Нм). Американский пикап стоит $96 тыс., в то время как цена итальянского кроссовера составляет $208 тыс.

В одном из других заездов электропикапу Tesla удалось обогнать спорткар Porsche 911.

Ранее стала известна российская цена пикапа Tesla Cybertruck.

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