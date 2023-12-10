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Последние в России немецкие премиум-автомобили резко подорожали

Shot: цены на остатки немецких премиум-автомобилей выросли на 25%

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Цены на остатки немецких автомобилей премиум-класса в России за 2023 год в среднем выросли на 25%. Новых поставок в РФ нет давно, а завезенные в страну до 2022 года машины продают по завышенным ценам, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным канала, к декабрю 2023 года по сравнению с январем автомобили Mercedes-Benz C-Klasse 180 подорожали на 46%, Mercedes-Maybach S 680 — на 18%, а BMW X7 — на 34%. Машины, которые завезли в Россию еще до 2022 года, продают в среднем на 25% дороже.

По словам представителей бизнеса про розничной торговле автомобилями, сейчас на рынке немецких автомобилей кризис: активных продаж нет как внутри Германии, так и за рубежом. Немецкие компании остановили в РФ производство и распродали активы, а Россия была одним из главных потребителей автомобилей Mercedes-Benz, BMW и Audi, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, сколько подержанных машин купили россияне в 2023 году.

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