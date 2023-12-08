Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько подержанных машин купили россияне в 2023 году

Продажи автомобилей с пробегом в России выросли на четверть за год

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 11 месяцев 2023 года превысили 6,1 млн единиц, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В ноябре число перерегистраций машин на рынке автомобилей с пробегом выросло на 6,5% по сравнению с показателем 2022 года — до 550,7 тыс. машин против 517 тыс. в том же месяце годом ранее.

Продажи подержанных автомобилей иностранных брендов в январе-ноябре составили 4,46 млн единиц против 3,52 годом ранее — рост составил 27%. Продажи отечественных легковых машин с пробегом в тот же период увеличились на 17%, до 1,67 млн штук.

По итогам 11 месяцев 2023 года среди брендов на рынке подержанных машин лидирует отечественная Lada, за ней следуют Toyota, Kia, Nissan, Hyundai и Volkswagen.

Ранее стало известно, что содержать электромобиль в Краснодаре дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами