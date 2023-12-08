Стало известно, сколько подержанных машин купили россияне в 2023 году

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 11 месяцев 2023 года превысили 6,1 млн единиц, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В ноябре число перерегистраций машин на рынке автомобилей с пробегом выросло на 6,5% по сравнению с показателем 2022 года — до 550,7 тыс. машин против 517 тыс. в том же месяце годом ранее.

Продажи подержанных автомобилей иностранных брендов в январе-ноябре составили 4,46 млн единиц против 3,52 годом ранее — рост составил 27%. Продажи отечественных легковых машин с пробегом в тот же период увеличились на 17%, до 1,67 млн штук.

По итогам 11 месяцев 2023 года среди брендов на рынке подержанных машин лидирует отечественная Lada, за ней следуют Toyota, Kia, Nissan, Hyundai и Volkswagen.

Ранее стало известно, что содержать электромобиль в Краснодаре дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.