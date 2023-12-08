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Омичка, упавшая в автобусе перед Новым годом, отсудила у перевозчика 400 тыс. рублей

Жительница Омска отсудила 400 тыс. рублей после падения в автобусе

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Жительница Омска, получившая травму в городском автобусе перед Новым годом, отсудила у муниципального перевозчика 400 тыс. рублей в качестве компенсации. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Установлено, что 31 декабря 2022 г. водитель МП г. Омска «ПП-8», управляя автобусом, допустил экстренное торможение транспортного средства перед нерегулируемым пешеходным переходом, что повлекло падение пассажирки, находившейся в салоне», — отмечается в сообщении ведомства.

Из-за падения пассажирка получила травмы, которые нанесли ее здоровью вред средней тяжести. Суд взыскал с перевозчика в пользу пострадавшей 400 тыс. рублей. В эту сумму вошла компенсация морального вреда, штраф, а также расходы на оплату услуг представителя в суде.

В рассмотрении иска участвовал прокурор, который вынес заключение о необходимости его удовлетворить в связи с обстоятельствами ДТП и его последствиями.

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