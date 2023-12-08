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Россиянам рассказали, почему снижаются цены на китайские автомобили

«Автостат»: в России зафиксировано снижение цен на китайские автомобили

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В России зафиксировано снижение цен на автомобили некоторых китайских марок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По словам руководителя пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева, ряд автопроизводителей снижает цены на автомобили в конце года, потому что большая часть клиентов ожидает от дилеров дополнительные скидки или другие подарки. По этой причине дистрибьюторы заранее снижают цены, формируя привлекательное предложение.

Также, по его словам, компании корректируют цены в сторону уменьшения и в то же время убирают прямые скидки на машины. В результате цена автомобиля практически не меняется.

Между тем, по словам специалиста, после Нового года цены на автомобили скорее всего не увеличатся. На это повлияет укрепившийся курс рубля и конкуренция на рынке.

До этого стало известно, что автомобильные производители из Китая в 2024 году планируют продать на российском рынке почти 1,2 млн новых легковых машин. Подсчет делался на основе опроса дистрибуторов и дилеров марок, а также штаб-квартир автопроизводителей из Китая.

Ранее сообщалось, что в России появится новый отечественный гибридный автомобиль.

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