Chery представит пять новых моделей в России

В 2024 году компания Chery представит в России пять новых электрифицированных моделей. Автомобили будут продаваться под суббрендом Chery NEV, говорится в сообщении китайской автокомпании, которое поступило «Газете.Ru».

Две модели из них окажутся электромобилями А- и С-классов, и три — гибридами Е-, С- и В-классов. Сейчас в линейку Chery NEV входят два гибридных кроссовера — Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, которые вышли на рынок в ноябре. По данным компании, эти семь моделей покрывают более 65% рынка.

По данным портала «Китайские автомобили», новинками с гибридными силовыми установками станут седан Chery Arrizo 8 и кроссоверы Tiggo 4 Pro и Tiggo 9, а электрическими — компактный ситикар Chery eQ1 и кроссовер eQ7. Для суббренда Chery NEV создадут отдельную дилерскую сеть, в нее войдут 70 автосалонов.

Ранее Chery опередила «АвтоВАЗ» по выручке за автомобили в России.