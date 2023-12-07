Стали известны подробности о новом поколении Suzuki Swift

В Японии представили новое, четвертое по счету поколение модели Suzuki Swift. Об этом сообщает «Авторевю».

Отмечается, что автомобиль построен на базе машины предыдущего поколения, но инженеры поработали над шасси: спереди установлен другой стабилизатор, увеличен ход задней подвески. Длина выросла на скромные 15 мм (до 3860 мм), а ширина (1695 мм) и высота (1500 мм) и вовсе прежние. Вся оптика теперь светодиодная, базовые колеса 15-дюймовые (за доплату есть и 16-дюймовые), а коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшен на 4,6% (конечное значение не приводится). Клиренс — 120 мм.

Хетчбэк Suzuki Swift получил новый силовой агрегат: трехцилиндровый атмосферный бензиновый мотор объемом 1,2 л. мощностью л.с. и вариатор, который почти на 2 кг легче прежнего.

Уже начиная со второй версии на автомобиль устанавливается 12-вольтовый стартер-генератор, который помогает в первые секунды разгона.

До этого стало известно, что Honda представит на выставке CES в Лас-Вегасе концептуальный автомобиль с клиновидной формой кузова, напоминающий пикап Cybertruck от Tesla. К 2030 году японская компания рассчитывает вывести на мировой рынок 30 новых моделей электромобилей.

Ранее стало известно, что Chery в 2024 году выведет на российских рынок семь новых моделей с гибридным и электрическим приводом.