Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Представлен Mercedes-AMG CLE 53 с управляемой задней осью

Показано купе Mercedes-AMG CLE 53, у которого поворачиваются задние колеса

close
100%
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz представил купе Mercedes-AMG CLE 53 с полноуправляемым шасси. У автомобиля, способного разогнаться до 100 км/ч за 4 с, поворачиваются и передние, и задние колеса.

При повороте на скоростях до 100 км/ч задние колеса отклоняются максимум на 2,5 градуса в сторону, противоположную повороту передних. Это способствует большей маневренности автомобиля и уменьшению усилия на рулевом колесе. При повороте на скорости свыше 100 км/ч задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, но всего на 0,7 градуса. Это положительно влияет на устойчивость автомобиля, объясняют в Mercedes-Benz.

Под капотом нового купе, пришедшего на смену двухдверным C-Class и E-Class, трехлитровый шестицилиндровый рядный двигатель с турбонаддувом. Он выдает максимальную мощность в 443 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Кратковременно, на 12 секунд, момент можно поднять до 600 Нм. Мотор работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, для Mercedes-AMG CLE 53 предусмотрен полный привод.

Ранее стало известно, что Chery в 2024 году привезет в Россию пять моделей гибридов и два электромобиля.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами