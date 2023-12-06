Представлен Mercedes-AMG CLE 53 с управляемой задней осью

Mercedes-Benz представил купе Mercedes-AMG CLE 53 с полноуправляемым шасси. У автомобиля, способного разогнаться до 100 км/ч за 4 с, поворачиваются и передние, и задние колеса.

При повороте на скоростях до 100 км/ч задние колеса отклоняются максимум на 2,5 градуса в сторону, противоположную повороту передних. Это способствует большей маневренности автомобиля и уменьшению усилия на рулевом колесе. При повороте на скорости свыше 100 км/ч задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, но всего на 0,7 градуса. Это положительно влияет на устойчивость автомобиля, объясняют в Mercedes-Benz.

Под капотом нового купе, пришедшего на смену двухдверным C-Class и E-Class, трехлитровый шестицилиндровый рядный двигатель с турбонаддувом. Он выдает максимальную мощность в 443 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Кратковременно, на 12 секунд, момент можно поднять до 600 Нм. Мотор работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, для Mercedes-AMG CLE 53 предусмотрен полный привод.

Ранее стало известно, что Chery в 2024 году привезет в Россию пять моделей гибридов и два электромобиля.