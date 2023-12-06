Автобренд GAC анонсировал несколько новинок для российского рынка

Компания GAC Motor в 2024 году представит на российском рынке четыре новинки. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«GAC планирует вывести на российский рынок в 2024 году четыре новых модели и переедет в новый офис», — говорится в сообщении.

Первые две новинки — минивэн GAC M8 и компактный кроссовер GS3. Они появятся у российских дилеров во II и III кварталах 2024 года соответственно.

Длина минивэна M8 составляет 5193 мм при колесной базе 3070 мм, автомобиль получил двухлитровый турбомотор мощностью 252 л.с. и роботизированную трансмиссию. Кроссовер GS3 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. в связке с пятиступенчатой механикой или «роботом», привод у обеих моделей передний.

Сейчас в российскую линейку компании GAC входят два кроссовера — GS8 и GS5. По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано 1,8 тыс. автомобилей GAC, что в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что Dongfeng выпустит конкурента минивэна Toyota Alphard.