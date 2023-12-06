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«Москвич» назвал самые популярные цвета своих автомобилей

Покупатели «Москвичей» чаще выбирают серый и белый цвет

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«Москвич»

Покупатели кроссоверов «Москвич 3» чаще всего выбирают автомобили серого и белого цветов, для лифтбеков «Москвич 6» серый является безусловным лидером. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Москвича».

На машины серого цвета приходится 27% продаж кроссовера «Москвич 3», еще 25% реализованных машин — белого цвета, 18% — черного. Среди проданных лифтбэков «Москвич 6» 60% машин серого цвета, на черный цвет приходится 30%, оставшиеся 10% машин белые.

Электрические кроссоверы «Москвич 3е» россияне чаще покупают в голубом цвете (41% машин). На белый цвет приходится 24%, на красный — 17%.

Бензиновые и электрические кроссоверы «Москвич 3» в настоящее время доступны в пяти цветах — белом, черном, красном, сером и голубом, для «Москвича 6» предусмотрены белый, черный, серый, синий и красный.

Ранее стало известно, что в России появится новый сервис поиска машины при угоне.

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