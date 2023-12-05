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На Кубани бензовоз столкнулся с автобусом

МВД: на Кубани бензовоз столкнулся с пассажирским автобусом

На Кубани «КАМАЗ»-бензовоз столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом. Об этом ГУ МВД Краснодарского края сообщает в Telegram-канале.

Инцидент произошел в 16:20 по местному времени на 64-км трассы «Славянск-на Кубани — Темрюк». Ранения получали семь человек. Их доставили в ЦРБ Славянска-на-Кубани. На месте ДТП работают полицейские, обстоятельства происшествия уточняются.

До этого в Краснодарском крае водитель «КамАЗа» устроил ДТП с шестью машинами.

Инцидент произошел на 50-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсетях. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota, после чего продолжил движение и столкнулся с Volkswagen.

После удара Toyota влетела в Nissan, а Volkswagen врезался в автомобиль Foton. После столкновения с двумя легковушками «КамАЗ» врезался в машины «ВАЗ» и Vortex. Помимо грузовика, повреждения получили шесть автомобилей. Пострадавших в результате ДТП нет. Движение на этом участке трассы восстановлено.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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