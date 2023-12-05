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Облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль, но не тот

В Астрахани мужчина отомстил водителю поджогом автомобиля, но перепутал машины

В Астрахани мужчина хотел отомстить автомобилисту, который облил его грязью. Он поджег машину, но просчитался и уничтожил автомобиль соседа своего обидчика. Об этом сообщает УМВД России по Астраханской области.

Ранним утром полицейские получили сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ стоимостью около 190 тыс. рублей во дворе дома в Ленинском районе, легковушка оказалась полностью уничтожена огнем. Пожарные предположили, что причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования машины или поджог. Оперативники задержали подозреваемого в поджоге астраханца, который уже был судим за уничтожение чужого имущества и за особо тяжкое преступление.

Мужчина рассказал, что накануне шел по тротуару в гости к своему знакомому, и проезжающая мимо машина обдала жидкой грязью. Астраханец увидел, что незнакомец припарковал автомобиль в том же дворе, где проживал его приятель, и решил поджечь машину из мести. Однако он перепутал автомобили и поджег легковушку соседа своего обидчика, у которого был похожий автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее появились кадры ДТП в Удмуртии с четырьмя грузовиками и двумя легковушками.

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