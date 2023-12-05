Облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль, но не тот

В Астрахани мужчина хотел отомстить автомобилисту, который облил его грязью. Он поджег машину, но просчитался и уничтожил автомобиль соседа своего обидчика. Об этом сообщает УМВД России по Астраханской области.

Ранним утром полицейские получили сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ стоимостью около 190 тыс. рублей во дворе дома в Ленинском районе, легковушка оказалась полностью уничтожена огнем. Пожарные предположили, что причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования машины или поджог. Оперативники задержали подозреваемого в поджоге астраханца, который уже был судим за уничтожение чужого имущества и за особо тяжкое преступление.

Мужчина рассказал, что накануне шел по тротуару в гости к своему знакомому, и проезжающая мимо машина обдала жидкой грязью. Астраханец увидел, что незнакомец припарковал автомобиль в том же дворе, где проживал его приятель, и решил поджечь машину из мести. Однако он перепутал автомобили и поджег легковушку соседа своего обидчика, у которого был похожий автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

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