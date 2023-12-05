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Назван приоритетный рынок для экспорта автомобилей Lada

Иран стал приоритетным рынком для экспорта моделей Lada

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет продажи своих автомобилей в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках компании Андрея Владимирцева.

«Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком», – сказал Владимирцев.

По его словам, уже найден партнер, который станет представителем бренда в Иране. В стране будут представлены модели Vesta, Granta и Niva Travel. В будущем «АвтоВАЗ» наладит выпуск своих автомобилей в Иране.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» очистил территорию предприятия от некомплектных автомобилей. В середине октября 2023 года количество некомплектных Lada Vesta составляло 12 тыс. единиц, спустя месяц осталось 4 тыс. машин, ожидающих установки компонентов.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» расширил цветовую гамму автомобилей Lada Granta, Vesta и Niva.

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