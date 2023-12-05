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В России увеличились цены на автозапчасти

Автозапчасти в России за год подорожали почти на 20%

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин за 2023 год выросла в диапазоне от 7 до 17%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на портал «Дром» и Российский союз автостраховщиков (РСА).

По данным «Дрома», за 2023 год автозапчасти подорожали в среднем на 17%. Аналитики портала связывают рост цен с ослаблением рубля и логистическими издержками. Менеджер проектов портала Александр Скороходов заявил, что в течение года цены продолжали повышаться и пока рассчитывать на их снижение не приходится.

Отмечается, что сильнее всего подорожали автозапчасти для автомобилей ушедших из России автобрендов.

До этого стало известно, что в России на рынке автотоваров можно встретить большое количество контрафактных автозапчастей, но чаще всего злоумышленники подделывают технические жидкости и элементы подвески. В основном это моторные масла известных производителей и антифризы. В последнее время выросло количество контрафактных деталей подвески, таких как шаровые опоры и рулевые тяги.

Установка контрафактных запчастей или использование поддельных техжидкостей могут стать причиной поломки авто. Например, поддельный антифриз в радиаторе быстро кристаллизуется, жидкость превращается в кашу и перестает выполнять свои функции.

Ранее дилеры рассказали, на сколько могут подорожать автомобили до конца года.

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