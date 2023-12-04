Автоэксперты оценили новый сервис по продаже авто на «Госуслугах»

Автоэксперт Игорь Моржаретто и руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в интервью RT высказались в поддержку нового сервиса на «Госуслугах» по безопасной купле-продаже автомобилей. Собеседники отмечают, что на сегодняшний день большинство сделок на вторичном рынке совершается между физическими лицами.

«Как правило, заполняется договор в простой письменной форме, обменялись ключами, документами и разошлись друзьями. Достаточно опасный способ, особенно если продавец, да и покупатель, — человек вам малознакомый, возможно большое количество подводных камней», — отметил Моржаретто.

При этом новый сервис, продолжил он, верифицирует продавца и покупателя. Эксперт выразил надежду, что платформа будет пользоваться успехом.

Как считает Крохмаль, новый сервис не только упростит процесс купли-продажи машин, но и простимулирует вторичный авторынок.

4 декабря стало известно о запуске сервиса, c помощью которого можно безопасно приобретать и продавать автомобили на «Госуслугах». Стороны подписывают электронный договор купли-продажи, а надежность сделки обеспечивает аккредитив. Средства перечисляются продавцу только после регистрации машины в ГИБДД на имя покупателя.

Ранее сообщалось, что сервис «Госуслуги» в качестве замены паспорта протестируют в 2024 году.