Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автоэксперты оценили новый сервис по продаже авто на «Госуслугах»

В России поддержали возможность продажи автомобилей через портал «Госуслуги»

close
100%
РИА Новости

Автоэксперт Игорь Моржаретто и руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в интервью RT высказались в поддержку нового сервиса на «Госуслугах» по безопасной купле-продаже автомобилей. Собеседники отмечают, что на сегодняшний день большинство сделок на вторичном рынке совершается между физическими лицами.

«Как правило, заполняется договор в простой письменной форме, обменялись ключами, документами и разошлись друзьями. Достаточно опасный способ, особенно если продавец, да и покупатель, — человек вам малознакомый, возможно большое количество подводных камней», — отметил Моржаретто.

При этом новый сервис, продолжил он, верифицирует продавца и покупателя. Эксперт выразил надежду, что платформа будет пользоваться успехом.

Как считает Крохмаль, новый сервис не только упростит процесс купли-продажи машин, но и простимулирует вторичный авторынок.

4 декабря стало известно о запуске сервиса, c помощью которого можно безопасно приобретать и продавать автомобили на «Госуслугах». Стороны подписывают электронный договор купли-продажи, а надежность сделки обеспечивает аккредитив. Средства перечисляются продавцу только после регистрации машины в ГИБДД на имя покупателя.

Ранее сообщалось, что сервис «Госуслуги» в качестве замены паспорта протестируют в 2024 году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий