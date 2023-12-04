Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российского хоккеиста задержали с белым порошком в машине

Shot: у российского хоккеиста нашли более 30 свертков с белым порошком

close
100%
Shutterstock

В Москве сотрудники ГИБДД обнаружили в автомобиле хоккеиста Дмитрия Химушкина более 30 свертков с белым порошком. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, 46-летнего спортсмена за рулем Toyota Camry остановили на 16-й Парковой улице в районе Восточное Измайлово в минувшую субботу. При общении с сотрудниками ГИБДД Химушкин начал сильно нервничать. Инспекторы нашли у него в кармане сверток с белым порошком, после чего осмотрели салон машины и нашли в нем еще 30 таких же свертков.

Свертки с порошком изъяли и отправили на экспертизу, проводится проверка. Дмитрий Химушкин играет за любительскую команду «Котофей» в Ночной хоккейной лиге.

Ранее жителя Москвы задержали за заявление об угоне проданной им машины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий