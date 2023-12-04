Российского хоккеиста задержали с белым порошком в машине

В Москве сотрудники ГИБДД обнаружили в автомобиле хоккеиста Дмитрия Химушкина более 30 свертков с белым порошком. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, 46-летнего спортсмена за рулем Toyota Camry остановили на 16-й Парковой улице в районе Восточное Измайлово в минувшую субботу. При общении с сотрудниками ГИБДД Химушкин начал сильно нервничать. Инспекторы нашли у него в кармане сверток с белым порошком, после чего осмотрели салон машины и нашли в нем еще 30 таких же свертков.

Свертки с порошком изъяли и отправили на экспертизу, проводится проверка. Дмитрий Химушкин играет за любительскую команду «Котофей» в Ночной хоккейной лиге.

Ранее жителя Москвы задержали за заявление об угоне проданной им машины.