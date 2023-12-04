Продажи автомобилей Lada увеличились в два раза

Продажи пассажирских и коммерческих автомобилей Lada в ноябре 2023 года выросли на 65,9% и составили 36 тыс. единиц. Всего за 11 месяцев текущего года дилеры марки реализовали почти 319,5 тыс. новых машин, что на 94,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».

Самой популярной моделью Lada в ноябре стала Granta, продажи составили 17,3 тыс. единиц, что на 32,7% выше, чем в ноябре 2022 года. На втором месте идет Vesta с результатом 8 тыс. проданных авто. Всего с момента старта производства модели в марте было продано 41,4 тыс. обновленных машин Vesta.

В прошлом месяце россияне также приобрели 5 тыс. классических внедорожников Niva Legend (+54,3%) и 5,2 тыс. Niva Travel (+40,8%). Тираж коммерческих Lada составил 505 единиц (+43,9%).

Ранее стало известно, что новый кроссовер Haval российской сборки появился в продаже.