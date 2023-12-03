Genesis представила автомобиль с 1000-сильным мотором

Южнокорейская компания Genesis представила концепт-кар X Gran Berlinetta. Автомобиль создан для участия в виртуальных гонках в видеоигре Gran Turismo 7, сообщила пресс-служба автокомпании.

Концепт-кар получил смещенную назад кабину, развитый аэродинамический обвес и светодиодную панель, обрамляющую решетку радиатора, выполненную в форме логотипа марки. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,34. В салоне установлен руль-штурвал, на котором располагается экран и переключатели режима работы систем ABS и контроля тяги.

Гиперкар оснащен гибридной силовой установкой на базе мотора V6, которая развивает 1071 л.с. (986 Нм). Концепт-кар Genesis будет добавлен в игру Gran Turismo 7 в бесплатном обновлении в январе 2024 года.

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Концепт-кар Genesis X Gran Berlinetta создан в рамках программы Vision Gran Turismo, в которой автокомпании проектируют концепт-кары будущего для серии игр Gran Turismo. Участниками программы прежде становились Ferrari, BMW, Lamborghini, Porsche, McLaren, Bugatti и другие производители.

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