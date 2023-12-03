Новый кроссовер Haval российской сборки появился в продаже

Кроссовер Haval M6 отечественной сборки появился в продаже. Автомобиль с российским VIN-номером оказался в одном из автосалонов в Казани, сообщает портал «Китайские автомобили».

По данным портала, первые Haval M6 начали собирать на заводе марки в Тульской области в августе текущего года. До конца года на заводе планируется выпустить около 1 тыс. кроссоверов M6. О запуске производства модели на российском заводе официально не сообщалось, сейчас на предприятии выпускаются автомобили Jolion, F7, F7x, H9 и Dargo.

Кроссовер Haval M6, который вышел на российский рынок летом, стоит от 2,2 млн рублей. Предполагается, что благодаря локализации стоимость машины может снизиться. Если стартовая цена окажется ниже 2 млн рублей, модель может попасть под условия госпрограммы льготного автокредитования.

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Haval M6 доступен в РФ в двух комплектациях. Автомобиль оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 143 л.с. (202 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой механикой, более оснащенный паркетник комплектуется 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями и аналогичным силовым агрегатом.

Ранее в Китае показали кроссовер Haval с названием как у гиперкара.