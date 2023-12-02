Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны сроки начала продаж седанов Wuling Starlight

Продажи нового бюджетного седана Wuling Starlight начнутся в декабре

close
100%
Wuling

Новый бюджетный седан Wuling Starlight поступит к дилерам в Китае в декабре этого года. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цена автомобиля — от 93,8 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4835 мм, колесная база — 2800 мм. В оснащение вошли светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски. Салон машины представлен в двух цветовых решениях – черном и светло-песочном.

В Китае новый седан Wuling Starlight предложат с электрическим двигателем мощностью 136 л.с. Также модель будет доступна с гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Первой на рынке появится гибридная модификация.

До этого стало известно, что основатель компании Tesla Илон Маск на презентации, посвященной началу поставок пикапов Tesla Cybertruck, передал нескольким клиентам серийные автомобили. В трехмоторном полноприводном варианте (версия Cyberbeast) мощность автомобиля составит 845 л.с. Такой автомобиль будет продаваться за $100 тыс (9,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что китайская корпорация SAIC начала продажи электрического седана Roewe D7 EV.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий