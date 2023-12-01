Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ГИБДД анонсировала сплошные проверки водителей на дорогах

ГИБДД проведет рейды в регионах России в выходные дни

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Подразделения ГИБДД в различных регионах России анонсировали проведение сплошных проверок на дорогах в предстоящие выходные.

В Смоленской области в ходе сплошных проверок инспекторы уделят особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. О проведении рейдов в субботу и воскресенье сообщили и в управлении ГИБДД Костромской области. Профилактические мероприятия будут направлены на пресечение нарушений ПДД, ведущих к ДТП с тяжкими последствиями. В их числе пьяное вождение, выезд на встречную полосу.

О массовых проверках водителей в выходные предупредили и в ГИБДД Ивановской области. Сотрудники ДПС намерены усиленно выявлять нетрезвых водителей и просят неравнодушных граждан заявлять о пьяных за рулем в ГИБДД. Рейд по профилактике нарушений ПДД всеми участниками движения состоялся в пятницу в Кемерово.

«Позвольте вечеру пятницы и выходным дням быть приятными и спокойными. Не подвергайте опасности жизни других людей», — призывают водителей в Госавтоинспекции Москвы.

С начала недели сотрудники столичной ГИБДД привлекли к ответственности 195 водителей с признаками опьянения.

Ранее в России стало обязательным использование зимних шин.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий