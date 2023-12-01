ГИБДД анонсировала сплошные проверки водителей на дорогах

Подразделения ГИБДД в различных регионах России анонсировали проведение сплошных проверок на дорогах в предстоящие выходные.

В Смоленской области в ходе сплошных проверок инспекторы уделят особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. О проведении рейдов в субботу и воскресенье сообщили и в управлении ГИБДД Костромской области. Профилактические мероприятия будут направлены на пресечение нарушений ПДД, ведущих к ДТП с тяжкими последствиями. В их числе пьяное вождение, выезд на встречную полосу.

О массовых проверках водителей в выходные предупредили и в ГИБДД Ивановской области. Сотрудники ДПС намерены усиленно выявлять нетрезвых водителей и просят неравнодушных граждан заявлять о пьяных за рулем в ГИБДД. Рейд по профилактике нарушений ПДД всеми участниками движения состоялся в пятницу в Кемерово.

«Позвольте вечеру пятницы и выходным дням быть приятными и спокойными. Не подвергайте опасности жизни других людей», — призывают водителей в Госавтоинспекции Москвы.

С начала недели сотрудники столичной ГИБДД привлекли к ответственности 195 водителей с признаками опьянения.

Ранее в России стало обязательным использование зимних шин.