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«АвтоВАЗ» вернул ABS и моторы «Евро-5» на Niva

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Niva с ABS

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Lada

«АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двигателями, отвечающими экологическому классу «Евро-5».

«Легендарные внедорожники вновь получили антиблокировочную систему тормозов и систему снижения токсичности, соответствующую эко-стандарту «Евро-5». Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт «Евро-5» разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет Lada», — отмечается в сообщении пресс-службы «АвтоВАЗа».

Перед возобновлением производства внедорожники с моторами «Евро-5» и ABS прошли необходимые серии испытаний, включая горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и работу в условиях различных температур.

ABS и «Евро-5» будут доступны на Lada Niva Legend и Niva Travel во всех комплектациях. Цены на Niva Legend в таком исполнении начинаются с 927,5 тыс. рублей, на Niva Travel — с 1,2 млн рублей.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал новые сроки начала выпуска Lada Iskra.

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