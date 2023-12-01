«АвтоВАЗ» перенес сроки запуска Lada Iskra на 2025 год

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал уточненные сроки начала производства новой модели Lada Iskra, сообщает РИА «Новости». Ее выпуск планируется начать в 2025 году.

«Еще новая модель — это автомобиль Lada Iskra. Старт ее производства запланирован на самое начало 2025 года, и это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе», — приводит агентство слова Соколова на выставке «Россия».

До этого Соколов заявлял, что выпуск Lada Iskra запланирован на конец 2024 года. В I квартале 2025 года новую модель собирались пустить в продажу. Протестировать новую модель Максим Соколов предложил президенту России Владимиру Путину.

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