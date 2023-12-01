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В России в ноябре подорожали автомобили восьми марок

В ноябре восемь автомобильных брендов подняли цены на машины в России

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Depositphotos

В ноябре восемь автомобильных брендов, представленных на российском рынке, повысили цены на свою продукцию, а два — снизили цены. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В прошедшем месяце «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили Lada, подорожание составило от 5,2% до 9,7% в зависимости от модели и комплектации. УАЗы подорожали на 2,4-3,8%.

Китайский Dongfeng поднял цены на пикап DF6 в двух исполнениях на 0,3-1,3%. Кроссовер FAW Bestune T77 подорожал в двух версиях на 16,9-18,1%, а автомобиль Forthing T5 Evo подорожал на 1,5% в версии Premium. На 7,3-8,6% выросли цены на GAC GS8, электрический кроссовер Evolute i-Joy подорожал за месяц на 14,5%, а i-Sky — на 6,6%. Бренд Skywell повысил цены на две своих модели.

Подешевели в ноябре шесть модификаций кроссоверов Chery, а также седан Chery Arrizo 8. Кроме того, Omoda снизила цены на седаны S5 и S5 GT.

Ранее «АвтоВАЗ» вернул на Lada Niva моторы «Евро-5» и ABS.

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