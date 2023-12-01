Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка сожгла машину бывшего мужа после ссоры с ним

В Краснодарском крае женщина поссорилась с бывшим мужем и сожгла его машину

close
100%
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Новопокровском районе Краснодарского края перед судом предстанет 31-летняя местная жительница, которая поссорилась с бывшим мужем и подожгла его ВАЗ. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

«По данным следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате конфликта с бывшим супругом, подожгла переднее пассажирское сиденье автомобиля ВАЗ-21070 , принадлежащего мужчине, после чего скрылась», — отмечается в сообщении МВД.

Потушить машину не удалось, она полностью выгорела. На фото с последствиями пожара видно, что огонь уничтожил салон машины, от высокой температуры у нее деформировалась крыша. Ущерб от действий злоумышленницы составил 200 тыс. рублей. По статье об умышленном уничтожении чужого имущества ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Тульской области женщину лишили водительских прав за оставление места ДТП после наезда на мужа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий