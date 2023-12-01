Россиянка сожгла машину бывшего мужа после ссоры с ним

В Новопокровском районе Краснодарского края перед судом предстанет 31-летняя местная жительница, которая поссорилась с бывшим мужем и подожгла его ВАЗ. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

«По данным следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате конфликта с бывшим супругом, подожгла переднее пассажирское сиденье автомобиля ВАЗ-21070 , принадлежащего мужчине, после чего скрылась», — отмечается в сообщении МВД.

Потушить машину не удалось, она полностью выгорела. На фото с последствиями пожара видно, что огонь уничтожил салон машины, от высокой температуры у нее деформировалась крыша. Ущерб от действий злоумышленницы составил 200 тыс. рублей. По статье об умышленном уничтожении чужого имущества ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Тульской области женщину лишили водительских прав за оставление места ДТП после наезда на мужа.