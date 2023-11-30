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Автоэксперт рассказал, как вести себя водителям в случае заноса автомобиля

Автоэксперт Пилипишин: водителям в случае заноса машины нельзя тормозить

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Телеграм-канал «Ural Mash»

В случае заноса (скольжения задней оси машины в боковом направлении) автомобиля водителям ни в коем случае нельзя тормозить. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик рынка НТИ «Автонет» (AutoNet) Денис Пилипишин.

«Если у нас машина переднеприводная, то нужно слегка повернуть руль в сторону заноса и немного добавить газ — передние колеса вытянут машину. На заднем приводе руль поворачиваем так же, в сторону заноса, — то есть туда, куда скользит задняя ось, а вот добавлять газ ни в коем случае нельзя — это вызовет стремительное развитие заноса. На заднем приводе подачу газа нужно, наоборот, уменьшить», — поделился Пилипишин.

Если машина полноприводная, ситуация осложняется, потому что в этом случае машина может разгоняться по снегу и льду, но тормозит и управляется хуже моноприводной. Владельцам такого авто эксперт советует держать газ постоянным и выполнять все действия рулем.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр до этого говорил, что водителям в условиях сильного снегопада стоит по возможности отказаться от поездок, потому что это создаст дополнительную нагрузку на дорогах. Если же такой возможности нет, на дорогах важно соблюдать дистанцию, ехать очень осторожно и отказаться от резкого торможения. По словам эксперта, стоит также вовремя менять незамерзающую жидкость в бочке омывателя.

Ранее эксперт назвал автомобили, которые пострадают от снегопада сильнее всего.

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