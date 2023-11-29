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Представлено третье поколение кроссовера Dacia Duster

Renault представила новое поколение Dacia Duster

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Dacia

Принадлежащая французскому автоконцерну Renault марка Dacia рассекретила кроссовер Duster третьего поколения. Автомобиль, базирующийся на платформе CMF-B, будет продаваться в четырех комплектациях.

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Dacia

Duster перешел на новую платформу вслед за Sandero и Logan последнего поколения, а также моделью Jogger. Полноприводная трансмиссия нового кроссовера получила пять режимов работы — для езды по снегу, грязи и песку, бездорожью, а также автоматический и Eco, позволяющий экономить топливо.

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Dacia

Для автомобиля доступны четыре силовые установки. В версии Hybrid 140 он оснащается 94-сильным бензиновым мотором 1.6, электродвигателем мощностью 49 л.с. и стартер-генератором. Под капотом переднеприводного и полноприводного Duster также может быть установлен трехцилиндровый турбомотор 1.2 с 6-ступенчатой трансмиссией. Кроме того, для Duster доступен мотор, работающий на сжиженном газе.

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