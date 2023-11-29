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ФСБ обнаружила шпионку на «АвтоВАЗе»

ФСБ возбудила уголовное дело на женщину за коммерческий шпионаж на «АвтоВАЗе»

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Игорь Агеенко/РИА «Новости»

В Самарской области ФСБ возбудила уголовное дело на женщину-инженера «АвтоВАЗа» за разглашение коммерческой тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«Установлено, что инженер-конструктор АО «АвтоВАЗ», которое является отраслеобразующим предприятием, внесенным в перечень стратегических предприятий РФ, из корыстной заинтересованности предоставила третьим лицам доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну», — отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

По факту передачи конфиденциальной информации посторонним лицам следователи ФСБ возбудили уголовное дело по части 3 183-й статьи Уголовного кодекса РФ. За такое преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Следственные действия в рамках расследования уголовного дела продолжаются. Сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства факта коммерческого шпионажа, а также круг людей, которые могут быть к нему причастны.

До этого стало известно, когда на Lada Vesta могут снова начать устанавливать автоматическую трансмиссию.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» вернул на Lada Vesta обогрев руля.

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