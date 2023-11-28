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Общественники призвали набирать в такси мигрантов, пока россияне находятся на СВО

Общественный совет такси выступил за привлечение мигрантов в отрасль

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Для борьбы с дефицитом водителей такси в России следует трудоустраивать мигрантов на эту работу. С такой инициативой в разговоре с «Газетой.Ru» выступила глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По ее словам, разрешение мигрантам на работу в такси должно быть временным, а для обеспечения безопасности на дорогах таких водителей можно было бы обязать сдавать дополнительные экзамены в ГИБДД.

«В такси сейчас колоссальная нехватка водителей, из-за этого формируется высокая цена на перевозки. В кризисные годы в такси всегда идет приток водителей, например, в 2008 и 2014 годах. Сегодня, так как экономика стабилизируется, рабочие места есть, в такси идет крайне мало людей. Допустить мигрантов к работе — это хорошая инициатива», — сказала она.

Сегодня в такси могут работать мигранты тех стран, где русский язык является государственным — Белоруссия, Киргизия, Казахстан. Если допустить водителей из Узбекистана и других ближайших стран СНГ, это бы помогло отрасли, отметила общественница.

«Сейчас в зоне специальной военной операции находится много водителей, там профессия водителя-механика одна из самых востребованных. Мигранты смогут поработать и спасти экономику, а когда СВО закончится и наши граждане вернутся, тогда эти меры можно пересмотреть», — предложила Зарипова.

В конце ноября в МВД России предложили ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, который запрещает получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги и заключать брак.

Ранее стали известны причины нового подорожания такси в следующем году.

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