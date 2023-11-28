Китайская марка Oting с моделями Nissan появилась в России

На российский авторынок выходит новый бренд Oting, продажи автомобилей начнутся 15 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании Sinomach Automobile, которое поступило «Газете.Ru».

Первой моделью бренда Oting станет внедорожник Paladin, который выпускается на платформе Nissan Terra. Цена модели в базовой комплектации составит от 3,8 млн рублей. В будущем компания планирует наладить в РФ крупноузловую и мелкоузловую сборку машин. На 2024 год запланирована премьера еще двух новых моделей, выпускаемых на платформе Nissan.

Длина внедорожника Oting Paladin составляет 4882 мм при колесной базе 2850 мм. Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм) и восьмиступенчатым «автоматом» ZF, а также системой полного привода с тремя режимами блокировки дифференциала. Передняя подвеска — двухрычажная независимая, задняя — многорычажная зависимая. В базовой версии Paladin моноприводный.

В список опций входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и прочее.

close 100% Oting

Дистрибьюторское соглашение Sinomach Automobile с Zhengzhou Nissan (совместное предприятие Nissan и китайского концерна Dongfeng) подписано на пять лет. В компании рассчитывают, что в ближайшие три года будут продавать по 10 тыс. машин ежегодно. На первом этапе планируется открытие 15 автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге, позднее дилеры появятся в других регионах страны.

Ранее стало известно, что на автомобилях Lada Vesta появилась полезная зимой опция.