На автомобилях Lada Vesta появилась полезная зимой опция

«АвтоВАЗ» начал устанавливать обогрев рулевого колеса на автомобили Lada Vesta. Как сообщили в пресс-службе компании, такая опция доступна в самых дорогих комплектациях, передает РИА Новости.

Рулевое колесо с обогревом и кожаной оплеткой вошло в список оснащения Vesta в комплектациях Enjoy и Techno. В этих версиях выпускаются автомобили с типом кузова седан и универсал, а также их Cross-версии.

Таким образом, самый доступный седан Vesta с обогревом руля стоит 1,7 млн рублей (комплектация Enjoy). Автомобиль оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической трансмиссией.

На «АвтоВАЗе» также рассказали, что производство автомобилей Vesta с автоматической трансмиссией начнется на рубеже 2023-2024 годов. Проект Granta с «автоматом» находится в работе, однако сроки еще не определены.

Ранее стало известно, что автомобили Lada начнут красить в новые цвета.